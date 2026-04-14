Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje najoštrije osuđuje brutalni fizički napad na lekara, objavljeno je na sajtu ove zdravstvene ustanove. ​Incident se, kako je precizirano, dogodio u prostorijama Hirurgije, kada je pacijent iz Bujanovca, nezadovoljan procesom medicinskog tretmana, fizički nasrnuo na dežurnog lekara, zadavši mu udarac u predelu lica. O događaju su odmah obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležni istražni organi koji su izašli na lice mesta.

Iz Zdravstvenog centra ističu da je svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje nedopustivo, kao i da lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i da moraju imati bezbedno radno okruženje.

"Očekujemo od pravosudnih organa brzu i adekvatnu reakciju kako bi se poslala jasna poruka da se ovakvo ponašanje neće tolerisati. Uprkos stresnoj situaciji, osoblje Službe hirurgije nastavilo je sa pružanjem neophodne medicinske pomoći svim pacijentima, ostajući dosledno principima lekarske etike", navedeno je u saopštenju.

Ocenili su kao nedopustivo da se lično nezadovoljstvo rešava nasiljem u ustanovi koja služi za lečenje i spasavanje života. Pored toga su apelovali na javnost ​i pacijente na međusobno uvažavanje i razumevanje, jer je to jedini put ka kvalitetnoj i efikasnoj zdravstvenoj zaštiti.