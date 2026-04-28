Povodom aktuelnih informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP Srbije upozorava građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara.

Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla pristupiti podacima kao što su imena, kontakt podaci i detalјi rezervacija, što može biti zloupotreblјeno za cilјane prevare i fišing napade.

Iako, prema navodima kompanije, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, navedeni podaci mogu biti iskorišćeni za prevare u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenje plaćanja.

U vezi s tim, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava građane koji su koristili navedenu platformu i ostavlјali podatke o platnim karticama da posebnu pažnju obrate na sve transakcije po svojim platnim karticama, da u slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti odmah kontaktiraju banku i blokiraju karticu, razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita potrošnje za kartice koje koriste za internet plaćanja, da ne dostavlјaju podatke o platnim karticama putem e-pošte, SMS poruka ili aplikacija za razmenu poruka, kao i da budu posebno oprezni prema porukama koje se predstavlјaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se zahteva hitna uplata ili „verifikacija“ kartice.

Takođe, ukazujemo da su u prethodnom periodu zabeleženi slučajevi zloupotrebe podataka upravo kroz lažno predstavlјanje smeštajnih objekata, pri čemu napadači koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi prevaru učinili uverlјivijom.

U slučaju da građani uoče neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, potrebno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da prati navedene pojave i preduzima mere iz svoje nadležnosti u cilјu zaštite građana i suzbijanja visokotehnološkog kriminala.