Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio Dušanu Nikeziću, poručivši da oni koji su, kako kaže, ostavili Srbiju u dugovima i ekonomskoj pustoši danas nemaju kredibilitet da govore o zaduživanju i finansijskoj politici države.

- Samo da Dragan Đilas ne govori o poštenju, a njegov saradnik Dušan Nikezić o ceni zaduživanja na međunarodnom tržištu. To bi mogla da bude buduća narodna poslovica – naveo je Mali.

On je istakao da je danas, zahvaljujući dostupnosti informacija, lako proveriti podatke i uporediti stanje iz prošlosti i sadašnjosti.

- Dovoljno je pogledati javno dostupne podatke o državnim obveznicama. Ranije su kamatne stope išle i do 10 odsto, dok se danas Srbija zadužuje po više nego duplo povoljnijim uslovima – naglasio je ministar.

Mali je podsetio i na zaduženje iz 2011. godine, kada je, prema njegovim rečima, Srbija emitovala obveznice u vrednosti od dve milijarde dolara po kamatnoj stopi od 7,25 odsto.

- To je bio rezultat njihove politike – skupi dugovi bez razvoja. Čak smo tu obveznicu kasnije prevremeno otplaćivali da bismo se oslobodili tog tereta – rekao je.

Prema njegovim rečima, tadašnja vlast nije vodila računa o javnom novcu, dok se danas sredstva ulažu u infrastrukturne projekte, bolnice, škole i puteve, što doprinosi rastu ekonomije i poboljšanju kvaliteta života građana.

- Oni nisu ostavili ništa osim prazne kase. Na računu budžeta smo zatekli svega osam milijardi dinara, a danas imamo 261 milijardu – istakao je Mali.

Ministar je naglasio da se Srbija danas nalazi u znatno stabilnijoj fiskalnoj poziciji, uz projektovani javni dug od 44,5 odsto BDP-a, što je znatno ispod proseka evrozone.

- Kada su oni vodili zemlju, globalni uslovi zaduživanja bili su povoljniji, ali je Srbija tada plaćala mnogo skuplje kredite. To jasno pokazuje koliko su investitori tada verovali u našu ekonomiju – rekao je.

Mali je dodao da je današnji investicioni rejting Srbije potvrda sprovedenih reformi i odgovorne politike, dok su, kako tvrdi, ranije odluke dovele zemlju na ivicu bankrota.

- Danas imamo podršku međunarodnih institucija poput MMF-a, dok je u njihovo vreme ta institucija napustila Srbiju – podsetio je.

Na kraju, Mali je poručio da građani već godinama jasno pokazuju kome veruju kada je reč o vođenju države.

- Ako neko ne razume ove procese, neka angažuje stručnjake da mu objasne. Srbija ide napred i to građani vide – zaključio je ministar finansija.