U emisiji "Pinkove zvezde" došlo je do žestoke rasprave između članica žirija Viki Miljković i Zorice Brunclik, a sve je počelo nakon nastupa takmičarke Ane Jokić.

Viki je ocenila da pevanje mlade takmičarke nije bilo na nivou potrebnom za prolazak u naredni krug, iako je istakla da Ana poseduje potencijal za uspešnu karijeru.

-Zaista si prelepa, prezgodna i osoba koja može da napravi ozbiljan posao ukoliko to bude želela. Kako ćeš se dalje kotirati, ne mogu da predvidim, ali sigurna sam da imaš potencijal za uspeh. Ipak, stojim iza svojih reči i smatram da tvoje pevanje večeras nije bilo na nivou ovog kruga takmičenja. Bilo je prilično tanko i bledo. To ti verovatno neće predstavljati problem kada budeš nastupala, ali ovo je takmičenje u kojem je pevanje najvažnije, a po mom mišljenju ono večeras nije bilo dovoljno dobro - rekla je ona.

Njen komentar izazvao je burnu reakciju Brunclikove.

-Šta je bilo to prošlog kruga? Tada je bila falš kao vrata - upitala je pevačica.

-Dobro, to je tvoje mišljenje - odgovorila joj je Viki.

-To nije mišljenje, to je znanje - uzvratila joj je koleginica.

Nakon toga usledila je oštra razmena reči.

-Ženo, gospođo, neću sa tobom da se svađam niti da se ubeđujem - istakla je Miljkovićeva.

-Ti si ispod mog nivoa da bih se sa tobom svađala - odgovorila je Zorica.

-I ti si ispod mog nivoa, pa šta da radim, pričam i trpim te ovde - uzvratila joj je Viki.

"Sram te bilo, mogu majka da ti budem"

Brunclikova se potom osvrnula na razliku u godinama između njih dve.

-Ispod tvog nivoa sam? Imam 71 godinu, mogu majka da ti budem. Sram te bilo. Mogu da te uvredim, jer po godinama mogu da ti budem majka. Zaista treba da te bude sramota - poručila joj je.

U raspravu se u jednom trenutku uključio i Dragomir Despić Desingerica, koji je situaciju prokomentarisao u svom prepoznatljivom maniru.

-Gospođa Brus Li dolazi i manipuliše pogledom, kao da treba kamatu da uzmeš od nje. Tako prilazi "mom Vikiju", ali sam tu školu već prošao i ne smem ni u oči da je gledam - rekao je on.

Podsetimo, netrpeljivost između njih dve traje već duže vreme, a i ranije su ulazile u sukobe i zbog mentorskog rada, ali i zbog komentara na račun svojih supružnika.