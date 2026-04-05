Podignuta optužnica protiv muškarca iz Đale: U kući pronađene 383 biljke kanabisa, sud odbio žalbu advokata

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je potvrđena optužnica protiv S. T. (37) iz Đale, koji se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, pravnosnažnim rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu odbijena je kao neosnovana žalba branioca optuženog, izjavljena protiv odluke Višeg suda u Zrenjaninu, čime je optužnica i zvanično potvrđena.

Optužnicom se S. T. stavlja na teret da je u periodu od novembra 2024. do 21. juna 2025. godine neovlašćeno proizvodio opojnu drogu kanabis. Prema navodima iz istrage, sa deset biljaka kanabisa ubrao je cvetove i listove, koje je potom osušio i držao u svojoj kući.

- Dalje se sumnja da je u narednom periodu pokušao da proizvede veću količinu droge, uzgajajući čak 383 biljke kanabisa, koje je redovno zalivao, prihranjivao i tretirao insekticidima. Međutim, biljke nisu dostigle fazu sazrevanja, jer je policija u međuvremenu izvršila pretres njegove kuće i zaplenila ih - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Veštačenjem je utvrđeno da biljke sadrže psihoaktivnu supstancu THC (tetrahidrokanabinol) u masenom udelu većem od 0,3 odsto, što ih svrstava na listu kontrolisanih psihoaktivnih supstanci.

Za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga zaprećena je kazna zatvora u trajanju od 3 do 12 godina.

