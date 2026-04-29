Američki ministar odbrane Pit Hegset pojavio se pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma kako bi odgovarao na pitanja o zahtevu vojske za budžet od 1,5 biliona dolara. Ovo je njegovo prvo javno saslušanje pred zakonodavcima od početka rata SAD i Izraela protiv Irana 28. februara.

Saslušanju prisustvuje i Den Kejn, predsedavajući Združenog generalštaba, dok su u međuvremenu SAD i Iran objavili primirje uz nastavak pregovora o mirovnom sporazumu.

Demokratski član odbora Adam Smit zatražio je procenu ukupnih troškova rata u Iranu i pitao da li Kongres uskoro može dobiti detaljan izveštaj Pentagona. Finansijski kontrolor Pentagona Džuls Herst naveo je da troškovi iznose oko 25 milijardi dolara, pri čemu najveći deo otpada na municiju.

"Drago mi je da ste konačno odgovorili na to pitanje, jer ga postavljamo već jako dugo“, rekao je Smit, nakon čega je pitao Hegseta kako administracija planira da okonča iransku nuklearnu pretnju.

Hegsetove kritike na račun prethodnih administracija

Hegset je kritikovao prethodne administracije zbog, kako je rekao, "loših sporazuma“, posebno pominjući Iranski nuklearni sporazum iz 2015. godine (JCPOA), iz vremena administracije predsednika Baraka Obame.

Smit mu je uzvratio da je „to prošlost“ i insistirao na konkretnim planovima za budućnost, uključujući pitanje da li je postojala neposredna nuklearnna pretnja koja je opravdala rat.

Hegset je odgovorio da Iran „nije odustao od svojih nuklearnih ambicija“, što je, prema njegovim rečima, bio razlog za vojnu akciju SAD u saradnji sa Izraelom.

BBC