Pravi saobraćajni kolaps nastao je danas u centru Beograda nakon sudara autobusa i putničkog automobila na izlazu iz Terazijskog tunela.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je autobus, izlazeći iz tunela i skrećući ka Dečanskoj ulici, udario u putnički automobil koji se kretao iz pravca Trga Nikole Pašića.

Na sreću, u sudaru nije bilo povređenih, a pričinjena je samo manja materijalna šteta.

Međutim, zbog položaja vozila nakon sudara, autobusi iz oba pravca trenutno ne mogu da prolaze kroz Terazijski tunel, što je izazvalo velike probleme u funkcionisanju javnog prevoza.

Na licu mesta formirane su duge kolone vozila, a saobraćaj u ovom delu grada odvija se otežano. Nadležne službe rade na uklanjanju vozila i normalizaciji saobraćaja.