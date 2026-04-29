Imati srećan broj može biti korisno u određenim situacijama. Igrači lutrije širom zemlje često koriste svoje srećne brojeve, u nadi da će im doneti bogatstvo i dobitak.

U kazinima i drugim mestima za klađenje, sasvim je uobičajeno da igrači ulažu na svoje srećne brojeve, iz sličnih razloga. Iako srećni brojevi mogu dolaziti iz različitih izvora, astrologija može da pruži uvid u to koji je vaš pravi srećan broj.

Naime, astrolozi navode da određeni brojevi mogu da donesu sreću.. Pročitajte koji su brojevi najsrećniji za vas, prema vašem horoskopskom znaku

OVAN (21. mart – 19. april)

Takmičarski nastrojen i hrabar Ovan voli da predvodi i uvek želi da bude u pokretu.

Najsrećniji brojevi: 6, 18, 41, 77 i 83



BIK (20. april – 20. maj)

Pouzdanost i tvrdoglavost Bika često dolaze u sukob.

Najsrećniji brojevi: 5, 35, 50, 57 i 82

BLIZANCI (21. maj – 20. jun)

Duhoviti i društveni Blizanci imaju problema kada su usamljeni ili zarobljeni u rutini.

Najsrećniji brojevi: 1, 10, 18, 35 i 86

RAK (21. jun – 22. jul)

Rak se vodi emocijama – poznat je po sentimentalnosti i promenljivom raspoloženju.

Najsrećniji brojevi: 1, 21, 24, 58 i 66



LAV (23. jul – 22. avgust)

Lav je rođen da bude vođa i često preuzima kontrolu, ali to može preći u aroganciju.

Najsrećniji brojevi: 6, 24, 39, 59 i 83

DEVICA (23. avgust – 22. septembar)

Devica je često previše kritična prema sebi i drugima i sklona je sitničarenju.

Najsrećniji brojevi: 16, 29, 79, 80 i 90

VAGA (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga voli mir i pravednost, ali može dozvoliti da se konflikti pretvore u zamerke.

Najsrećniji brojevi: 7, 20, 55, 77 i 86

ŠKORPIJA (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija je iskrena i očekuje isto od drugih.

Najsrećniji brojevi: 27, 29, 45, 53 i 89



STRELAC (22. novembar – 21. decembar)

Radoznalost, energija i ljubav prema slobodi vode Strelca kroz život.

Najsrećniji brojevi: 6, 16, 23, 60 i 81

JARAC (22. decembar – 19. januar)

Jarac je odgovoran i disciplinovan, ali ume da bude i nepopustljiv.

Najsrećniji brojevi: 3, 21, 66, 83 i 84



VODOLIJA (20. januar – 18. februar)

Vodolija radije razmišlja o problemima nego što pokazuje emocije.

Najsrećniji brojevi: 17, 40, 46, 61 i 76

RIBE (19. februar – 20. mart)

Ribe su veoma prijateljski nastrojene, ali mogu biti previše poverljive, piše Your tango.

Najsrećniji brojevi: 8, 10, 27, 56 i 69