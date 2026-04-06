Beograđanka I. M. P. (50), koja je u subotu, kako se sumnja, pala sa terase stana na Vračaru, i dalje se nalazi u kritičnom stanju.

Kako tvrdi Telegraf, žena zadobila je stravične povrede opasne po život dok je širila veš. Navodno, samom padu su svedočile njena majka i ćerka. Ona je hitno prevezena u bolnicu sa višestrukim povredama - prelomima obe ruke i noge, prelomim karlice, vilice i rebara.

O nesreći je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se ispitali svi detalji i potvrdilo da li je reč o trenutku nepažnje tokom prostiranja veša.

