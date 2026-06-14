Predsednik kaže da ljudi sve više shvataju koliko su besmislene blokaderske laži.

Pomenuo je novi plan za penzionere.

"Tu će biti vaučeri za banje, jeftiniji lekovi, jednokratna davanja. I to ćemo posebno gledati kako da siromašnijima pomognemo nego onima sa višim primanjima", rekao je Vučić.

Najavio je i povećanje penzija kakvo nije viđeno u istoriji Srbije.

No, osvrnuo se na to kako se blokaderi bore protiv činjenica, da lepe etikete koje je nemoguće negirati osim tužbom za klevetu jer idu na emocije i nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti.

"Šta da kažem onda kada oni kažu ćuti ti ubico, ti ubijaš životinje i pucaš ljudima u leđa? Ja ne mogu da odgovorim na milion njihovih postova i video materijala punih laži koje udaraju na emocije", rekao je predsednik Vučić.