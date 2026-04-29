Obraćajući se direktno predsedniku tokom njegovog govora, 77-godišnji monarh je rekao da mu je „posebno zadovoljstvo“ ponovo biti u Beloj kući, „srcu vaše demokratije“.
„Ovom prilikom“, nastavio je, „ne mogu a da ne primetim prilagođavanja Istočnog krila, gospodine predsedniče, nakon vaše posete Vindzorskom zamku prošle godine.“
„Žao mi je što moram da kažem da smo mi Britanci, naravno, napravili svoj mali pokušaj rekonstrukcije Bele kuće 1814. godine“, našalio se, referišući na paljenje Vašingtona kada su britanske snage zapalile Belu kuću.
Prisutni su se gromoglasno smejali kraljevoj šali, dok je predsednik klimnuo glavom. Moglo se videti i kako Melaniji govori: „To je istina“.
Renoviranje Bele kuće od strane predsednika bilo je kontroverzno. U početku su Amerikanci bili ogorčeni nakon što je Tramp srušio celo Istočno krilo Bele kuće kako bi izgradio balsku dvoranu koja je upropastila njegov budžet i sada se očekuje da će koštati najmanje 400 miliona dolara.
