Predsednik kaže da želi da vidi ujedinjenu Srbiju, u kojoj će svako moći da misli šta hoće, ali u kojoj niko ne želi smrt svojim protivnicima.

- Oni su za mog sina rekli da će da ga tuširaju osiromašenim uranijumom. I ja sada treba da sretnem Srđana Škora, koji je to rekao, i šta treba da mu uradim? Da se ponašam kao on - zapitao je predsednik.

Ističe da je pričao sa rukovodstvom ljudi u stranci, i da su neki od njih bili zabrinuti kada je ovo krenulo.