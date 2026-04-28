Splitski Opštinski sud nedavno je proglasio krivom bivšu policajku V. M. (56) zbog toga što je iskoristila poverenje imućnog pomorca kojeg je upoznala tokom službene intervencije i prevarila ga za 27.000 evra. Iako se branila da je reč o plati za čuvanje majke te prisili s njegove strane, sud je utvrdio da je otpočetka sve isplanirala i da nije imala nameru vratiti posuđeni novac.

Prevarenog Splićanina upoznala je još 2012. godine prilikom policijske intervencije, nakon što ga je bivša supruga prijavila za porodično nasilje. Nakon službenog postupanja, V. M. mu je u privatno vreme ponudila prijateljstvo i pomoć, a on joj je poverovao te su razvili prijateljski odnos.

No, s obzirom na to da je znala da je V. B. imućan, policajka je uskoro počela da traži pozajmice i uverava ga da joj novac treba za vraćanje kredita, popravke vozila, životne troškove i drugo, te da će mu sve vratiti. Oštećeni joj je tako u više navrata davao iznose od 1.000 evra do 100.000 kuna, a 2012. godine su potpisali izjavu kod javnog beležnika da je primila 27.000 evra s obavezom vraćanja u roku od sedam godina.

- V. M. poznajem od leta 2011. godine, kada me bivša supruga prijavila za nasilje. Imali smo razgovor i ja sam pušio njene cigarete koje sam joj hteo platiti. No, ona je rekla da ne želi, nego da bi radije da se nađemo u nekom kafiću u Kaštelima. Tamo me tražila da joj pozajmim 1.000 evra, a ja sam kod sebe imao samo 700 dolara, pa sam joj to posudio i još sam joj za par dana dao ostatak. Nakon nekog vremena završio sam na psihijatriji, a ona me posećivala gotovo svaki dan. Govorila mi je da ima težak život i neplaćene kredite, pa sam joj zatvorio kredit u iznosu od 100.000 kuna. Moja sestra joj je tada čak bila jamac za kredit. Mi smo nakon toga završili u ljubavnoj vezi, ja sam otišao na brod, a njoj sam nastavio slati velike iznose za kredite, popravak auta… Ja u to vreme nisam bio dobro i doživljavao sam je kao svoju ‘dobru vilu‘ - rekao je V. B. na sudu.

Dodao je da joj je kroz sledeće dve godine nastavio posuđivati velike novčane iznose, a kako novac nije vraćala, 2012. je kod javnog beležnika potpisala izjavu o dugu od 27.000 evra. Iako se obvezala na mesečne otplate tekom sedam godina, do danas nije dobrovoljno vratila niti jedan cent. V. B. je na kraju postavio imovinskopravni zahtev na 50.000 evra, a sudu je rekao da ne želi da V. M. bude kažnjena, već da samo želi da mu vrati novac.

Tokom postupka, policajka i njena majka tvrdile su da su pozajmice zapravo bile darovi i naknade, dok je oštećenik ostao pri tvrdnji da je reč o prijevari. V. M. je tako u svojoj odbrani tvrdila da je s V. B. bila u ljubavnoj vezi dve i po godine te da joj je novac dao za brigu o bolesnoj majci.

- Ne radi se o nikakvoj posudbi novca jer je naš odnos bio takav da sam ja čuvala njegovu majku, a on mi je rekao da će me nagraditi. Ja sam odlučila prekinuti našu vezu kada sam utvrdila da on ima ozbiljne psihičke probleme, a on je tada počeo pretiti govoreći da ću ostati bez posla. Odveo me u Solun i rekao da mu dugujem 27.000 evra jer je izračunao korišćenje automobila, naše zajedničke večere i odeću koju mi je davao. Pokušala sam ga primiriti, a on me bacio na beton. Nakon toga sam s njim otišla kod javnog beležnika i potpisala dokument koji prethodno uopšte nisam videla, samo kako bih ga smirila jer sam se prepala jer je bio agresivan. Kao policijska službenica to nisam prijavila zbog srama i straha te činjenice da mi je govorio da će me prijaviti da sam istovremeno radila u policiji i čuvala njegovu majku – tvrdila je na sudu V. M.

U obrazloženju presude sudija je zaključio da je V. M. u trenutku potpisivanja izjave o dugu lažno prikazala da će novac vratiti, premda to nikada nije nameravala.

Sud je na kraju smanjio traženi iznos iz optužnice s 50.000 na 27.000 evra, jer su dalje pozajmice nastale izvan vremenskog razdoblja navedenog u optužnom aktu. Ipak, oštećenik će moći da ih naplati u celosti, jer je u parničnom postupku već dobio pravosnažnu presudu na puni iznos od 50.000 evra, zbog čega mu se već sada mesečno skida deo njene penzije koja iznosi 500 evra.

V. M. je osuđena na godinu dana uslovnog zatvora.

