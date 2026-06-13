Mnogi korisnici već znaju „klasičan trik“ – isključiti ruter iz struje, sačekati nekoliko sekundi i ponovo ga uključiti. Iako deluje jednostavno, ovaj postupak zaista ima efekta i često rešava probleme sa internet konekcijom.

Restartovanje rutera može ukloniti manje softverske greške, osloboditi memoriju i stabilizovati vezu, bez potrebe za složenim podešavanjima.

Stručnjaci preporučuju redovan restart

Preporuka je da se ruter restartuje najmanje jednom mesečno, čak i kada nema vidljivih problema. Ako dođe do usporavanja interneta ili prekida veze, restart može biti prva i najbrža provera.

Važno je da se uređaj isključi iz struje na najmanje 30 sekundi, kako bi se svi procesi u potpunosti zaustavili i sistem „osvežio“.

Ruter je zapravo mali računar

Ruter funkcioniše kao mini računar – ima sopstveni operativni sistem, memoriju i procese koji rade u pozadini. Vremenom, kao i svaki uređaj, može doći do usporavanja zbog nagomilanih privremenih podataka i sitnih grešaka u radu.

Restartovanje briše te privremene procese i vraća uređaj u stabilno stanje, što može poboljšati performanse mreže.

Restart nije isto što i reset

Važno je napraviti razliku između restartovanja i resetovanja.

Restart znači jednostavno gašenje i ponovno uključivanje uređaja, bez gubitka podešavanja

znači jednostavno gašenje i ponovno uključivanje uređaja, bez gubitka podešavanja Reset vraća ruter na fabrička podešavanja i briše sve konfiguracije, pa ga treba koristiti samo u krajnjem slučaju

Kada problem nije do rutera

Nije svaki problem sa internetom posledica rutera. Usporavanje može biti uzrokovano i:

preopterećenjem mreže kod provajdera

lošim signalom ili podešavanjima

problemima na drugim uređajima u kući

Zbog toga je restart samo jedna od prvih dijagnostičkih mera.

Gde postaviti ruter za najbolji signal

Na kvalitet Wi-Fi signala utiče i pozicija rutera. Najbolje ga je postaviti u centralni deo doma, dalje od uređaja koji mogu stvarati smetnje poput mikrotalasne pećnice, televizora ili akvarijuma.

Pravilan položaj antena takođe može poboljšati pokrivenost signalom u prostoru.

Moderni ruteri nude automatski restart

Savremeni ruteri često imaju opciju automatskog restartovanja u unapred zadatom vremenu. Putem mobilnih aplikacija moguće je zakazati restart, na primer tokom noći, kada se internet ne koristi.

Ova opcija posebno je praktična za korisnike koji žele stabilnu mrežu bez ručne intervencije.