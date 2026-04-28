Njega je, kako se sumnja, ubio rođeni brat Radovan (59), koji je nakon toga pucao sebi u glavu i kasnije preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.

Policiji je prijavljeno da su na podu porodične kuće u Staparu zatečena dva tela.

- Policiji je prijavljeno da su pronađena dva tela. Međutim dolaskom na lice mesta utvrđeno je da je jedno lice (53) preminulo, dok je drugo (58), iako je nepomično i bez svesti ležalo na podu, davalo znake života u lokvi krvi - kaže izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, Siniša i Radovan su bili jedni od viđenijih ljudi u selu, a ubijeni Siniša se do nedavno bavio lokalnom politikom.

- On je bio jedan od boljih ljudi u selu. Dobar domaćin i pošten čovek. Ima dvoje odrasle dece i razveden je - kaže jedan od komšija.

