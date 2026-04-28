Politička scena između Mađarske i Ukrajine dodatno se zatalasala nakon što je budući mađarski premijer Peter Mađar zatražio direktan sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, sa ciljem da se reši položaj mađarske manjine u Zakarpatju.

Ovu inicijativu Mađar je izneo nakon sastanka u Budimpešti sa gradonačelnikom Beregsasa, Zoltanom Babjakom, koji ga je upoznao sa trenutnom situacijom Mađara u tom delu Ukrajine, ali i posledicama rata koje, kako je naveo, ozbiljno pogađaju lokalno stanovništvo.

– Razgovarali smo o položaju Mađara u Zakarpatju i teškim uslovima u kojima žive zbog rata. Saglasni smo da odnosi između Mađarske i Ukrajine moraju biti postavljeni na potpuno nove osnove – naveo je Mađar.

On je potom najavio da će inicirati sastanak sa Zelenskim početkom juna, i to simbolično u Beregsasu, gradu u kojem većinsko stanovništvo čine Mađari.

– Cilj tog susreta je da se konkretno pomogne Mađarima u Zakarpatju i da im se omogući da ostanu u svojoj domovini – istakao je.

Ukoliko do tog sastanka dođe, to bi bio prvi direktan susret između Petera Mađara i Volodimira Zelenskog.

Mađar je naglasio da očekuje od Ukrajine da ukine ograničenja koja, prema njegovim rečima, već godinama utiču na prava mađarske manjine.

– Došlo je vreme da se vrate sva kulturna, jezička, administrativna i obrazovna prava Mađarima u Zakarpatju, kako bi ponovo bili ravnopravni i poštovani građani Ukrajine – poručio je.

On smatra da bi rešavanje ovog pitanja podstaklo povratak velikog broja Mađara koji su tokom rata napustili taj region.

Takođe je ocenio da su određeni koraci koje je ukrajinska vlada preduzela 2025. godine u oblasti obrazovanja pozitivan pomak, ali da oni nisu dovoljni da reše problem u celini.

Mađar veruje da bi, ukoliko se ova pitanja reše, odnosi između Budimpešte i Kijeva mogli da uđu u novu fazu i da se izgrade stabilniji i konstruktivniji bilateralni odnosi.