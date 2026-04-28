Delegacija Srpske radikalne stranke razgovarala sa predsednikom Vučićem, mi radikali smo za izbore u julu mesecu, kada vođe blokadera odu na "holidej", kazao je za TV B92 predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Mi bismo izbore. Mi smo opoziciona stranka koja nije parlamentarna i nama se žuri što pre da postanemo parlamentarna stranka, ako deo naroda bude hteo za nas da glasa. Ako ne bude glasao, nikom ništa - znači ne voli nas narod. Nikakvih razgovora nije bilo o eventualnoj predizbornoj koaliciji. Mi smo do sada uvek išli samostalno na parlamentarne izbore. A koalicije smo pravili na lokalnom nivou i te su se koalicije i sa naprednjacima i još nekim strankama pokazale uspešnim - rekao je Šešelj.

On je istakao da je u nekim mestima u Srbiji gde su bili lokalni izbori, bilo presudno učešće radikala u patriotskoj koaliciji.

- Znači u nekim mestima u Srbiji gde su bili lokalni izbori, presudno je bilo učešće radikala u ovoj patriotskoj koaliciji, bar po mojoj proceni nekoj. A što se tiče nas radikala, mi smo se već izjasnili da bi najbolje bilo da se izbori drže u julu mesecu, kada vođe blokadera odu na "holidej". Baš lepo. Onaj ko ima mnogo para, taj je protiv ovog današnjeg poretka u Srbiji; on je protiv današnjeg režima i iz sve snage bi hteo Srbiju da baci pod noge. Oni koji nemaju mnogo para, oni i neće letovati u inostranstvu, nego negde na selu kod rodbine, ili negde u banjama, negde na rekama, jezerima ili planinama, gde je najzdravije leto provesti - izjavio je Šešelj.