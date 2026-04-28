Pažnja javnosti ponovo je usmerena na Epstinovo imanje u Novom Meksiku, koje su pojedini svedoci opisali kao „ranč za pravljenje beba“, nakon što su preživeli i insajderi izneli niz uznemirujućih tvrdnji.

U intervjuima za australijsku emisiju 60 Minutes, iznose se optužbe o izopačenosti, hladnokrvnom ubistvu, pa čak i "ljudskoj farmi", odnosno da je njegova saučesnica Gislejn Maksvel otimala novorođenčad iz ruku njihovih majki. Dokumentarac takođe donosi tvrdnje da su pojedini muškarci navodno bili drogirani i silovani na imanju i tvrdnje da je FBI navodno ignorisao dojave o telima zakopanim u zemlji.

Prema svedočenju Čonte Dejvis, koja tvrdi da je bila žrtva Epstina, ranč Zoro bio je „najstrašnije mesto“ među svim njegovim lokacijama.

Rekla je: „Najstrašniji je bio ranč Zoro. Nalazi se usred ničega i okružen je planinama i kilometrima i kilometrima zemlje. Mnogo vremena sam provodila u sobi kao miš u zamci čekajući da neko pokuca na vrata i da mi kaže: 'Džefri je sada spreman za masažu'.“

Kada je upitana šta se podrazumeva pod tom naredbom, Dejvis je odgovorila: „Silovanje, potpuno, prisilno silovanje.“

Jedna tvrdnja koja ranije nije bila iznošena jeste da je više muškaraca navodno bilo drogirano i silovano na ranču.

Demokratska kongresmenka Melani Stensberi, koja sada predvodi napore da se obezbedi pravda za preživele, izjavila je u dokumentarcu:

„Jedan muškarac tvrdi da je upoznao Džefrija Epstina, da je odveden na ranč, da je bio drogiran i da je detaljno opisao scenu u kojoj je više mladih muškaraca silovano pred njim nakon što je drogiran.“

Na pitanje: „Obično se govori o Epstinovoj sklonosti ka maloletnicima i mladim ženama, ali ne i muškarcima. To ranije nismo čuli?“

Odgovorila je: „Da, Džefri Epstin i Gislejn Maksvel bili su serijski zlostavljači - zaista su bili super-predatori i to je bio način na koji su živeli.“

Dodatnu pažnju izazvao je navodni mejl iz 2019. godine, upućen FBI-ju, u kojem se tvrdi da su dve žene izgubile život na imanju i da su navodno sahranjene u okolini ranča. Ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene.

Ali izopačenost je otišla još dublje sa dve najeksplozivnije tvrdnje koje su došle iz procurelog imejla koji je napisao zaposleni, u kojem se navodi da su dve žene umrle na ranču. Dojava, poslata FBI-ju 2019. godine, ali godinama ignorisana, tvrdila je da su ih Epstin i Maksvel zadavili tokom „grubog seksa“.

U imejlu je pisalo: „Da li ste znali da su negde u brdima izvan Zoroa sahranjene dve strane devojke po naređenju Džefrija i Madam G? Obe su umrle davljenjem tokom grubih fetiš odnosa.“

Stensberi je rekao: „Bio sam toliko uznemiren dojavom da sam odmah kontaktirao državnog tužioca Novog Meksika... Način na koji je ta dojava prijavljena pratio je obrazac kako su druge žene bile žrtve trgovine ljudima.“

Dodala je: „Taj konkretni savet... poklapao se sa obrascem drugog zlostavljanja, transporta i trgovine ženama. I zato me je zabrinuo.“

„Svakako postoje stotine optužbi za žene koje su doživele zaista mračna iskustva. Zato mislim da smo zaista posvećeni tome da dođemo do suštine istine o tome šta se dogodilo u Novom Meksiku i na tom imanju.“

„Sada su sproveli potpunu fizičku istragu imanja, uključujući snimanje svih 7.500 hektara imanja, takođe rade tehničku analizu podataka snimanja kako bi videli da li otkrivaju nešto, a jedna od stvari koja je bila prilično čudna jeste da su na imanju još uvek bila rukopisna pisma, dokumenti i knjige.“

Zaklela se da će „Epstinove dosijee pretvoriti u Epstinova suđenja“.

Dokumentarac iznosi i tvrdnje o Epstinovoj opsesiji genetikom i idejom stvaranja „idealnog potomstva“, kao i navode o medicinskim procedurama koje su, prema svedočenjima, vršene bez pristanka.

Državni predstavnik Endru Romero, koji je formirao komisiju za utvrđivanje istine, opisao je tvrdnje o vađenju organa i prisilnim trudnoćama kao „nešto iz horor filma“.

Najozbiljniji navodi ukazuju na mogući veliki pokušaj zataškavanja na najvišim nivoima.

Bivši državni tužilac Novog Meksika, Hektor Balderas, tvrdi da mu je 2019. godine od strane federalnih vlasti naređeno da „odustane“.

Tek nakon što je ove godine pregledao dokumenta, shvatio je da je FBI, prema njegovim rečima, raspolagao dojavama o ubistvima, dok je istovremeno tvrdio da nema „verovatan razlog“ za pretres ranča.

On je rekao: „Zaista ne mogu da shvatim zašto bi Novi Meksiko bio izostavljen.“

Dokumentarac dolazi nakon što su zakonodavci u Novom Meksiku pokrenuli istragu povodom uznemirujućih tvrdnji da su žrtve bile predmet trgovine ljudima, zlostavljane i tajno sahranjivane na tom pustinjskom imanju.

Istraga je dodatno intenzivirana nakon što je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo više od tri miliona dokumenata u okviru Zakona o transparentnosti Epstinovih dosijea.