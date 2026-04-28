Da li tanjire i čaše peru „nevidljivi vilenjaci“, ili ih kućni uređaj zapravo „zamenjuje“ potpuno novim, identičnim komadima posuđa – autor je odlučio da stane na kraj nagađanjima i instalirao je svetlo i kameru unutar mašine za sudove, prenosi Unilad.

Neobične nijanse

Autor ovog neobičnog „eksperimenta“ ističe da ga je oduvek zanimalo šta se tačno dešava u unutrašnjosti mašine, pa je pažljivo pripremio snimanje i pokrenuo program pranja.

U početku je sve izgledalo očekivano – snažni mlazevi vode raspršivali su se kroz rotirajuće prskalice, dok su tanjiri i čaše postajali sve čistiji kako je ciklus odmicao.

Međutim, upravo ono što se kasnije pojavilo na snimku izazvalo je lavinu reakcija na internetu – tečnost koja je kružila unutar uređaja imala je neočekivane nijanse.

Umesto bistre vode, mogli su se videti tonovi braon i žute, što je otvorilo brojna pitanja o tome šta se zapravo dešava tokom pranja.

Različite teorije gledalaca

Autor nije ponudio jasno objašnjenje, dok su korisnici društvenih mreža razvili različite teorije – od ostataka deterdženta i naslaga iz vodovoda, pa do tvrdnji da mašina možda uopšte ne funkcioniše kako treba.

„Povezao je mašinu direktno na septičku jamu“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Drago mi je da nisam jedini koji je šokiran braon vodom“.

Bilo je i zabrinutih komentara poput: „Posle ovog snimka se pitam da li mašina uopšte pravilno opere sudove“.

„Namešteno ili pokvareno“

Posebno se izdvojio komentar bivšeg servisera kućnih aparata:

„Pre nego što mašina krene, vidi se stajaća braon voda na dnu. To nije normalno. Ili je ovo namešteno radi reakcija, ili mašina ima kvar i ne izbacuje vodu kako treba.“

Šta je od svega toga tačno – ostaje nejasno, a snimak je samo dodatno podgrejao večitu dilemu koliko zapravo „vidimo“ onoga što se dešava iza zatvorenih vrata kućnih uređaja.