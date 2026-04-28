Suđenje vlasnicima Doma za stara lica u Vojki, u okviru Udruženja „Želim, mogu, hoću“, M. J. (30) i Đ. G. (32), koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, počinje sredinom maja.

Kako je za „Dnevnik” rečeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, juče je održano pripremno ročište, a glavni pretres je zakazan za 15. maj.

Kako navode, M. J. i Đ. G. se terete da su mimo propisa i bez licence za pružanje usluga socijalne zaštite osnovali udruženje i u objekat ovog udruženja, za smeštaj starih, primili veći broj ljudi nego što je njegov kapacitet. U tom objektu je 10. novembra 2024. godine, oko šest časova ujutru, došlo do tragedije. Tada je N. T. (56), koji je bio korisnik usluge smeštaja Doma za stara lica u Vojki, izazvao požar u kojem su smrtno stradale dve osobe, dok je jedna kasnije podlegla povredama.

Pedesetšestogodišnjem N. T., koji se tereti da je izazvao požar, na glavnom pretresu održanom 27. juna prošle godine izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Nadležne inspekcije, predstavnici resornog republičkog i pokrajinskog ministarstva, koji su izvršili uviđaj, utvrdili su niz nepravilnosti. Objekat nije imao dozvolu za rad, niti potrebne uslove za smeštaj starih i bolesnih, a tadašnja direktorka Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi Rada Žugić je podnela ostavku.

Nakon tragedije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Đ. G. i M. J., kojima je rešenjem Višeg suda u Sremskoj Mitrovica od 12. novembra 2024. godine izrečena mera zabrane napuštanja stana na adresi boravišta, uz primenu elektronskog nadzora, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Njima je potom, nakon održanog pripremnog ročišta 20. novembra 2025. godine, ukinuta mera zabrane napuštanja prostorija u kojima stanuju.

