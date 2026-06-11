Bračni par, žena T. B., stara 81 godinu, i muškarac 84 godine, nastradali su jutros u svojoj porodičnoj kući u subotičkom naselju Kertvaroš, u Ulici Karolja Bitermana.

Kako navode u Policijskoj upravi Subotica, uzrok požara u kom je stradalo dvoje starijih ljudi se utvrđuje, a na licu mesta saznajemo da je požar buknuo oko 8 časova ujutru. Vatrogasci su poziv primili nekoliko minuta kasnije, i osim tri vatrogasna vozila i 10 vatrogasaca, u Bitermanovu 48 stigla je i policija i Hitna pomoć, ali, nažalost, nesrećnim ljudima nije bilo spasa.

Požar je brzo ugašen i konstatovana je smrt dvoje ljudi čija su beživotna tela odneta vozilom JKP „Pogrebno“.

"Komšinica je kuvala kafu pre požara, ne znamo šta se posle dogodilo"

Komšije kažu da su čuli da još nisu utvrđeni uzroci požara, i da je nastradala žena jutros, pre izbijanja požara, kuvala kafu, dok je njen suprug boravio u kući.

-Ne znamo deta lje. Znamo ih kao dobre ljude. Čuli smo da je ona kuvala kafu, i da je posle izbio požar u kom se vatra brzo širila, ali ne znamo pod kojim okolnostima se to dogodilo. Nastradali komšija je polupokretan. Mogu samo reći da mi je mnogo žao što su ovako završili živote i što su njihova deca, iako odrasli ljudi, doživela da na ovaj način izgube roditelje – kaže stanar Ulice Karolja Bitermana.

Tragedija se dogodila prošle godine.

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