Telo 25-godišnjeg muškarca pronađeno je jutros u automobilu koji je sleteo u kanjon Vrbasa na području mesta Dabrac na putu Banjaluka - Mrkonjić Grad.
Kako se saznaje, radi se o mladiću čiji je nestanak preko vikenda prijavljen policiji. U prijavi je navedeno da se mladić u subotu odvezao automobilom. Od tada ga niko nije video, dok mu je mobilni telefon bio nedostupan.
”Pokrenuta je potraga i na lokalitetu vidikovca Dabrac, koji se nalazi na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Žandarmerije uočili su tragove ulja, koji su ukazivali da je vozilo sletelo u kanjon Vrbasa”, kaže izvor ATV-a.
Nažalost crne slutnje su se obistinile i u kanjonu je sinoć locirano vozilo, a jutros je u njemu otkriveno telo 25-godišnjaka.
U toku je izvlačenje tela i vozila.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
