Državljanin Bosne i Hercegovine R.B (55) uhapšen je juče u Srbiji po poternici NCB Interpola Podgorica.

- On se međunarodno potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Kolašinu zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa - saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, sumnja se da je R.B. na teritoriji Opštine Kolašin obio više vikendica iz kojih je otuđio vatreno oružje, više elektronskih uređaja, umetničke slike i druge vredne predmete.

- Njemu je određen ekstradicioni pritvor radi izručenja Crnoj Gori - navodi se u saopštenju.



