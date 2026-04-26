Američki predsednik Donald Tramp otkrio je šta mu je supruga Melanija rekla u trenutku kada je tokom večere u Vašingtonu došlo do pucnjave.

Kako je naveo, u prvi mah je pomislio da je reč o bezazlenom zvuku, poput pada poslužavnika. Međutim, Melanija je odmah prepoznala da se radi o ozbiljnoj situaciji i upozorila ga na opasnost, prenosi Dejli mejl.

Na snimku iz drugog ugla vidi se kako je prva dama reagovala u deliću sekunde – čim se čuo pucanj, spustila se ispod stola, dok je Tramp ostao da sačeka reakciju obezbeđenja i agente koji su ga potom izveli.

Podsetimo, incident se dogodio u subotu, 25. aprila, tokom tradicionalne godišnje gala večeri sa novinarima u Vašingtonu, kojoj su prisustvovali Donald Tramp i Melanija.

Situacija je izmakla kontroli kada je naoružani muškarac pokušao da upadne na događaj, što je izazvalo paniku među prisutnima.

„Bilo je traumatično“

Tramp je izjavio da je za Melaniju ovo bilo „prilično traumatično iskustvo“, ali je u tom trenutku bila potpuno svesna situacije i reagovala instinktivno.

Dodao je i da mu je Melanija više puta govorila koliko je njegov posao rizičan i koliko opasnosti nosi sa sobom.

Ovaj incident još jednom pokazuje koliko brzo situacija može da eskalira i koliko je važno reagovati prisebno. Reakcija Melanije Tramp mnogima je privukla pažnju, jer je u sekundi procenila opasnost i postupila instinktivno.