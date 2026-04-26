U Beogradu su tokom popodneva zabeleženi snažni udari severozapadnog vetra jačine i do 60km/h, koji na pojedinim lokacijama dostižu i do 60 kilometara na čas. Na ulicama građani otežano hodaju, pokušavaju da održe ravnotežu, dok vetar nosi prašinu, kese i sitne predmete.

Na otvorenim prostorima i mostovima situacija je posebno nezgodna, pa se prolaznici često zaustavljaju ili traže zaklon kako bi izbegli nalete vetra.

Ugostiteljski objekti koji imaju bašte takođe su na udaru, a stolice i suncobrani morali su da budu sklonjeni ili dodatno učvršćeni.

Iako je temperatura i dalje prijatna i kreće se oko 24 stepena, jak vetar značajno utiče na osećaj boravka napolju, pa mnogi Beograđani ovaj dan ne doživljavaju kao tipično prolećni.

Prema najavama meteorologa, vetar će tokom večeri postepeno slabiti.