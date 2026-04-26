Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 195 ukrajinskih vojnika i uništile 12 vozila, stanicu za radio-elektronsku borbu i 14 skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja 210 ukrajinskih vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila "makspro" i "hamvi" američke proizvodnje, 20 automobila, tri artiljerijska oruđa i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 175 ukrajinskih vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo "kazak", 12 automobila, pet artiljerijskih oruđa, kao i pet skladišta municije i dva skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 295 ukrajinskih vojnika i uništile oklopni transporter, sedam vozila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 290 ukrajinskih vojnika i uništile oklopni transporter, šest oklopnih borbenih vozila, četiri pikapa i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 50 ukrajinskih vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, 19 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga Oružanih snaga Rusije uništene su skladišta i mesta za lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, objekti energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, kao i privremena mesta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.

Sistemi PVOoborili su sedam vođenih avio-bombi, dva projektila HIMARS i 530 bespilotnih letelica.