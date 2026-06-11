Kako je navedeno u današnjem upozorenju, pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, trenutno su pod narandžastim meteoalarmom Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Istočna i Jugoistočna Srbija, kao i Kosovo i Metohija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, s dnevnom temperaturom do 20 stepeni, posle podne u padu na 15 stepeni.

Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći.

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, te da treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, uz praćenje saveta koje daju nadležne državne službe.

Žuti meteoalarm podrazumeva da vreme može biti opasno (potencijalno), da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali da je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku, te da treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i ne treba preduzimati nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepen porast dnevne temperature.

Kiiša se očekuje još samo sutra ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a za vikend tek ponegde u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu zemlje.

Biće i vetrovito, duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na istoku s olujnim udarima.

Oprez za srčane bolesnike i astmatičare

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, piše na sajtu RHMZ.

Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima.

Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna.

Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

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