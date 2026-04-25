Suđenje bivšoj policajki K. K. (47) iz Sombora, koja se sumnjiči za teško ubistvo, i P. B. (38) iz Vrbasa, koji se osim za to krivično delo tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, počeo je iznova, s obzirom na to da je promenjen sastav veća, saznaje „Dnevnik”.

Protiv dvoje optuženih se vodi postupak u somborskom Višem sudu zbog zločina koji se dogodio još 2019. godine, a koji je otkriven tek krajem jula 2024, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta nedaleko od Sombora otkriveni ostaci tela.

Prema našim saznanjima, na glavnom pretresu, održanom 23. aprila, izneta je optužba, a nakon izjašnjavanja K. K. i P. B. i uvodnih izlaganja, njih dvoje su dali svoje iskaze. Potom je pročitana dokumentacija iz spisa predmeta i saslušani su svedoci B. M., J. Ž. i S. Ž., ali nisu iznete završne reči, kako je to ranije planirano.

Procesnim rešenjem određeno je da se na tom ročištu neće iznositi završne reči jer je zbog promene člana veća, imajući u vidu da je novom sudiji porotniku potrebno omogućiti vreme kako bi se detaljno upoznala sa sadržinom spisa, naredni glavni pretres zakazan za 28. maj, na kom će biti iznete završne reči i nakon toga doneta presuda, pojašnjava za Dnevnik portparol somborskog Višeg suda Manela Operta Podunavac.

Podsetimo, 26. februara saslušani su svedoci Đ. K., N. N., R. G. i S. I., a u daljem toku dokaznog postupka na istom glavnom pretresu izvršeno je i dopunsko saslušanje okrivljene K. K., koja je završila na optuženičkoj klupi zbog sumnje da je s bivšim momkom P. B. učestvovala u ubistvu državljanina Slovenije.

Sumnja se da je K. K. odvezla P. B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od izvesnog Slovenca, navodno po prethodnom dogovoru. Kada su stigli, kako se sumnja, K. K., koja je radila kao policijski službenik Uprave granične policije, ostala je u autu, dok je P. B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa čovekom s kojim se našao, a potom i pucao u njega. Nakon toga se vratio u auto, ali pištolj nije vratio K. K. već ga je poneo sa sobom.

Posle izvršenog zločina P. B. je navodno počeo da preti i ucenjuje policajku tražeći novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je počinio ubistvo. Ona je u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je ukraden pištolj, a onda je sa D. Š. rešila da premesti telo muškarca kog je ubio P. B., kako bi prestao da joj preti. Telo su premestili na jednu lokaciju na Monoštorskom putu, gde je policija i pronašla posmrtne ostatke osobe za koju se pretpostavljalo da je državljanin Slovenije.

K. K. je 1. avgusta 2024. godine lišena slobode, a u trenutku njenog hapšenja P. B. se već nalazio u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo krivično delo. Osim njoj, lisice su tada stavljene na ruke i D. Š. iz Sombora, koji se teretio za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Iz pritvora na optuženičku klupu

Okrivljena K. K. se od hapšenja nalazi u pritvoru, koji joj je poslednji put produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru i može da traje najduže do 6. maja. U pritvoru je zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljena K. K. izvršila krivično delo teško ubistvo kao saizvršilac, a za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, čime je ispunjen objektivni uslov za postojanje ovog pritvorskog osnova. Osim toga, način izvršenja krivičnog dela za koje se osnovano tereti, kao i težina posledice, doveli su do uznemirenja javnosti, što može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Dnevnik/ D. Nikolić