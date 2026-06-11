Misterija duga 19 godina! Porodica Obradović i devojka njihovog sina Maja Gostić brutalno su ubijeni u stanu na Svetu Petku u beogradskom naselju Žarkovo, a 19 godina kasnije i dalje se ne zna ko ih je i zašto ubio!

Zversko ubistvo dogodilo se 27. oktobra 2007. u stanu porodice Obradović, kada je nepoznata osoba s „škorpionom“ ušla u zgradu, a zatim ih sve redom izrešetala. Ubica je pozvonio na vrata koja je otvorila Dragica Obradović (43). U nju je odmah s vrata ispalio nekoliko hitaca, a zatim je nastavio svoj krvavi pir.

- U sobi je ubio građevinskog preduzimača Zorana (48), a potom njihovog sina Željka koji je imao svega 22 godine. U stanu je bila i njegova devojka Maja Gostić (20) koju takođe nije poštedeo. U njih je ispalio ukupno 56 metaka, a zatim je pobegao u nepoznatom pravcu - navodili su mediji tada.

Nažalost, 19 godina kasnije i dalje se ne zna zbog čega su ubijeni, kao i ko je likvidator. Niko nije odgovarao za njihovo ubistvo. Sumnja se da je Zoran Obradović odbijao da plaća reket, međutim, ta verzija nikada nije zvanično potvrđena.

Komšija je pronašao njihova tela, kada je video da su vrata od njihovog stana otvorena. Kada je ušao u stan, video je prizor koji će pamtiti celog života. Maja je bila izrešetana u sofi, Željko je ležao na podu, a Zoran u sobi. Dragica je zatečena u lokvi krvi odmah na samom ulazu.

- Ne gubimo nadu da će se otkriti ko je pre deceniju zavio porodicu u crno, ali ne bih volela da prođem kao majka Jelene Marjanović, da umrem i ne saznam zašto nam neko ubi ćerku. Ne prođe ni dan da ne pomislim ko i zašto ju je ubio. Iskrena da budem, čini mi se da su u policiji zaboravili na ovo ubistvo, ali nada mi se budi kada čujem da su rešili neka stara ubistva. Zato verujem da tamo ima policajaca kojima je stalo da otkriju ubicu ili ubice - kazala je Majina majka Tanja Gostić za medije prethodnih godina.

Obradovići su ubijeni dok su navodno proslavljali useljenje u novi stan.

Kako su ranije pisali mediji, zbog ubistva Obradovića i Maje Gostić bili su uhapšeni Zoranov prijatelj i komšija Milija V. i bivši pripadnik MUP Milan P., Rade R. i Milomir M. za iznudu. Međutim, tokom suđenja su oslobođeni. Oni su se teretili da su od Zorana pokušali da iznude 80.000 evra, ali su zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbe. Osuđen je samo Milan P. na dve godine zatvora zbog nedozvoljenog nošenja oružja.

Meštani Žarkova prepričavali su za medije da su danima ispred stana Obradovića viđali dvojicu muškaraca u tamnom automobilu. Navodno su samo sedeli u automobilu s jastucima za vrat i osmatrali ulaz u zgradu. Nakon ubistva, niko ih više nije viđao.