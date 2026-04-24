Cene nafte danas su pale, jer su veći izgledi za diplomatsko rešenje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana poboljšale raspoloženje investitora.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 104,4 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 94 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Uprkos padu, nafta ostaje na putu ka nedeljnom rastu od oko 14 odsto.

Tržišta su i dalje pod uticajem političkih signala iz Vašingtona, uključujući i nastavak pomorske blokade iranskih luka koju je naložio američki predsednik Donald Tramp, čime je ograničen izvoz sirove nafte iz Persijskog zaliva.

Blokada ostaje ključna prepreka u pregovorima.

Sankcionisani tanker koji je prevozio iransku naftu viđen je kako pokušava da napusti Ormuski moreuz, što ističe kontinuirane tenzije na vitalnoj plovnoj ruti na kojoj je zabeleženo znatno smanjenje protoka robe od početka rata.

