Učesnik rijaliti programa Elita 9, frizer Ilija Pečenica, kažnjen je sa čak milion dinara zbog unošenja informacije iz spoljnog sveta u rijaliti.

Iako su pravila boravka u Eliti jasno definisana i poznata svim takmičarima, pojedinci ih i dalje krše, zbog čega su mnogi već sankcionisani.

Među njima je i Pečenica, koji se pre nekoliko dana vratio u rijaliti zajedno sa još četvoro ranije izbačenih učesnika, ali je ovoga puta žestoko finansijski kažnjen.

Kako je uneo zabranjenu informaciju iz spoljnog sveta, produkcija je odlučila da reaguje i oduzme mu milion dinara.

Podsećanja radi, Ilija je izbačen početkom februara, a tada je njegova prijateljica, influenserka i rijaliti pobednica, Luna Đogani, apelovala na publiku da ne glasa za njega kako bi mogao da napusti rijaliti.