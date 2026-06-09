Najmanje tri osobe su povređene u Heratu u Avganistanu nakon što su talibanske vlasti silom reagovale na proteste izazvane hapšenjem više žena zbog navodnog kršenja propisanih pravila oblačenja.

Prema izjavama očevidaca, više od stotinu ljudi izašlo je na ulice Herata kako bi izrazilo nezadovoljstvo zbog pritvaranja žena, nakon čega je naoružana policija otvorila vatru tokom sukoba sa demonstrantima.

Od povratka Talibana na vlast 2021. godine, protesti u Avganistanu su retki zbog strogih mera i zabrane okupljanja. Vlasti su uvele niz restrikcija zasnovanih na strogom tumačenju šerijatskog prava, a među najpogođenijima su žene i devojčice.

Prema važećim pravilima, ženama je dozvoljeno da se kreću u javnosti samo potpuno pokrivene, uz obavezno pokrivanje lica, dok poštovanje propisa kontroliše Ministarstvo za promociju vrline i sprečavanje poroka.

Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Avganistanu Ričard Benet izrazio je zabrinutost zbog, kako je naveo, prekomerne upotrebe sile protiv mirnih demonstranata.

– Vreme je da se smanje tenzije, poštuje sloboda izražavanja građana, posebno žena i devojčica, i spreči dalja šteta – poručio je Benet.

Misija Ujedinjenih nacija za pomoć Avganistanu (UNAMA) saopštila je da su hapšenja žena u Heratu izazvala ozbiljnu zabrinutost zbog stanja ljudskih prava.

Prema navodima posmatrača za ljudska prava, od petka je u Heratu uhapšeno najmanje 16 žena, među kojima je bila i jedna trudnica. Talibansko Ministarstvo za promociju vrline i sprečavanje poroka odbacilo je te tvrdnje i saopštilo da su informacije o hapšenjima "glasine".

Posmatrači navode da su hapšenja počela nakon što su tokom molitve u džamijama čitana obaveštenja prema kojima ženama nije dozvoljeno da napuštaju domove bez hidžaba.