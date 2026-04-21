Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. M. (26) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje.

On se sumnjiči da je 18. aprila zadao više udaraca po glavi i telu tridesetdvogodišnjoj poznanici i vukao je po podu.

Tridesetdvogodišnjakinji su u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu konstatovane lake telesne povrede. S. M. je, kako se sumnja, u prethodnom periodu, na autobuskom stajalištu, od jedanaestogodišnje devojčice ukrao mobilni telefon, dok je od dvanaestogodišnjeg dečaka u autobusu oteo novac, pa će protiv njega, po nalogu tužilaštva, biti podnete i krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela krađa i teška krađa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.