Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Juče je u Apelacioni sud u Nišu stiglo Rešenje Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice u slučaju ubistva Danke Ilić. Uz rešenje stigle su i priložene tri žalbe

Žalbe su uputili:

Branilac Srđana Jankovića

Branilac Dejana Dragijevića

Branilac Radoslava Dragijevića (oca optuženog Dejana)

Apelacioni sud ima tri mogučnosti ( odlučuje isto veće apelacionog suda kao i ranije ta Danku ilić)

1.Potvrđivanje optužnice (Pravosnažnost):

Rezultat: Optužnica postaje pravosnažna, a predmet se vraća Višem sudu u Negotinu koji mora da zakaže pripremno ročište i početak glavnog pretresa (suđenja) u roku od 30 dana.

2.Ukidanje rešenja i vraćanje na ponovno odlučivanje

3.Vraćanje optužnice na dopunu istrage:

Branioci Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića (glavnooptuženi):

1.Nedostatak materijalnih dokaza ( Ističu da telo devojčice nije pronađeno, što prema njihovom stavu znači da nema potvrde o nastupanju "fatalne posledice".)

2.Odsustvo bioloških tragova (Naglašavaju da veštačenja nisu pronašla nikakve DNK tragove ili biološki materijal deteta u službenom automobilu "Vodovoda" niti na predmetima oduzetim iz domova optuženih)

3.Osporavanje svedočenja: Ukazuju na nepostojanje svedoka samog čina i osporavaju ranija priznanja, tvrdeći da su bila iznuđena ili da su kasnije u potpunosti opovrgnuta (kao u slučaju Jankovića).

4.Puštanje iz pritvora: Konkretno, advokat Živadin Bogdanović (branilac S.J.) žalio se na pritvor, navodeći da više nema opasnosti od uticaja na svedoke jer su svi saslušani.

Advokat Radoslava Dragijevića (oca optuženog Dejana) podneo je žalbu na rešenje o potvrđivanju optužnice oslanjajući se na sledeće ključne argumente:

1.Nezakonito podignuta optužnica: Odbrana tvrdi da je optužnica protiv Radoslava nezakonita jer se zasniva na delima koja nisu materijalno dokazana.

2.Pravna nemogućnost kažnjavanja: Jedan od glavnih argakata je pozivanje na Krivični zakonik prema kojem se najbliži srodnik (u ovom slučaju otac) ne može kazniti za delo neprijavljivanja krivičnog dela i učinioca.

3.Nedostatak dokaza za pomoć nakon dela

4.Zavisnost od glavnog dela: Odbrana insistira na stavu da Radoslav ne može biti kriv za prikrivanje ili neprijavljivanje ubistva ukoliko samo postojanje ubistva (glavnog dela) nije pravno i materijalno dokazano, s obzirom na to da telo deteta nije pronađeno

Dejan Dragijević i Srđan Janković

Optuženi su kao saizvršioci za najteže krivično delo u našem zakonu:

-Krivično delo: Teško ubistvo deteta (član 114, stav 1, tačka 9 Krivičnog zakonika).

-Zaprećena kazna: Kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

2. Radoslav Dragijević (otac Dejana Dragijevića)

On je optužen za radnje koje su usledile nakon samog ubistva:

Krivična dela:

1. Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela (član 333 KZ).

2. Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca (član 332 KZ).

Zaprećena kazna:

Za pomoć učiniocu nakon teškog ubistva, zakon predviđa kaznu zatvora od 6 meseci do 5 godina.

Za neprijavljivanje teškog krivičnog dela, kazna je takođe do 5 godina zatvora.

Suzana Božinović