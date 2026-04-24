U potragu za nestalim starijim muškarcem uključio se osim porodoce i veliki broj komšija i prijatelja, a heroj večeri svakako je Elvedin Mavrić koji je pronašao nestalog Muja.

- Potraga za Mujom je trajala ceo dan i celu noć. Otprilike, putem kamera je locirano da se nalazi negde u reonu atletskog stadiona na Hadžetu. Čim sam završio sa poslom, odlučio sam sa par prijatelja da se priključimo potrazi. Krenuli smo po nepristupačnom terenu da tražimo i na kraju se isplatilo. U jednom momentu, u jednoj, tako reći, maloj provaliji, uočio sam nešto poput ljudskog tela. Tada sam bio siguran, krenuo sam da se spuštam i video da je čovek u pitanju, nema ko drugi nego osoba koju tražimo, naš komšija, kaže za RINU Elvedin.

Kada su ga pronašli, Mustafa je bio u svesnom stanju i komunicirao je, ali da je zbog hladnog vremena bilo vidno da je malo promrzao.

- Svaka čast svim prijateljima, rodbini njegovoj, što ceo dan nisu prestali dok ga na kraju nismo pronašli živog i zdravog, poručio je Elvedin.

Brulić je nestao 23. aprila u 04:23 časova, nakon čega mu se gubi svaki trag, što je pokrenulo opsežnu potragu koja je trajala ukupno 21 sat i 5 minuta.

