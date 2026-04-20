Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su E.G. (18) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on danas, u ranim jutarnjim satrima, u okolini Kraljeva, nakon što ga je dvadesetdvogodišnji vozač taksija dovezao do odredišta, uz upotrebu fizičke snage, od njega oduzeo novac, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.



