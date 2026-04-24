Otpuštanja se odnose na zaposlene u severnoj Americi, Aziji i Evropi, prenosi CNBC.

Kompanija navodi da su rezovi deo plana pod nazivom "Pobedi sada" (Win Now), koji ima za cilj da reorganizuje tehnološke timove, modernizuje proizvodne procese i integriše lance snabdevanja kako bi se ubrzao rast i povećala efikasnost.

Ovo je druga runda smanjenja broja zaposlenih u kratkom periodu, pošto je Najki u januaru već otpustio oko 775 radnika, pre svega u logističkim i distributivnim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su i prošle godine sprovedene dodatne manje korekcije u korporativnim timovima.

Američka kompanija koju vodi izvršni direktor Eliot Hil pokušava da stabilizuje poslovanje nakon perioda slabijeg rasta prodaje.

Najki, uprkos poboljšanju nekih rezultata, upozorava da očekuje pad prihoda i u narednim kvartalima, posebno u Kini gde se najavljuje pad za čak 20 odsto u tekućem tromesečju.