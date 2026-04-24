18.00 RTS2

Jedno lepo jutro

Mlada udovica Sandra sama odgaja ćerku i istovremeno vodi računa o ocu, obolelom od neurodegenerativne bolesti. Dok se trudi da ocu nađe odgovarajući dom i negu, sreće prijatelja svog pokojnog muža i među njima počinju da se javljaju emocije... Ovaj film imao je premijeru na festivalu u Kanu 2022. godine. Uloge: Lea Sejdu, Paskal Gregori, Nikol Garsija.

20.00 RTS2

Festival Beogradsko proleće 2026

Jubilarno, 65. izdanje festivala Beogradsko proleće biće revijalnog karaktera, a Radio-televizija Srbije obezbediće televizijskom, radijskom i internet auditorijumu najbolja mesta- putem direktnih prenosa na RTS2, Radio Beogradu 1 i platformi RTS Planeta. Jedan od najprestižnijih domaćih muzičkih festivala ove godine ima posebnu simboliku jer slavi šest i po decenija od osnivanja (1961. godine). Tim povodom, ova čuvena muzička manifestacija neće imati takmičarski, već revijalni karakter – u čast umetnicima koji su decenijama gradili ugled Beogradskog proleća. Umesto nadmetanja, publika će uživati u jedinstvenom muzičkom vremeplovu posvećenom velikanima scene, uz vanvremenske hitove i melodije koje i danas volimo i koje su obeležile generacije. Na sceni Beogradskog proleća 2026 smenjivaće se legende i nove muzičke zvezde. Među učesnicima su: Leo Martin, Lado Leskovar, Boris Bizetić, Maja Odžaklijevska, Nada Pavlović, Dragan Mijalkovski, Radmila Karaklajić, Žarko Dančuo i Zoran Leković. Njima će se pridružiti i predstavnici mlađe generacije naše muzičke scene: Dušan Svilar, Princ od Vranje, Danijel Kajmakoski, Nataša Mihajlović, Zejna i Ana Peten. Specijalno festivalsko veče biće održano u mts Dvorani (nekadašnji beogradski Dom sindikata), a zahvaljujući direktnom prenosu na RTS-u i publika kod kuće imaće najbolji mogući doživljaj ovog muzičkog spektakla. Voditelji programa festivala „Beogradsko proleće 2026“ biće poznata TV lica Radio-televizije Srbije- Marija Veljković i Stefan Mrvaljević. Festival ostaje veran svojoj tradiciji – pesma je i dalje u centru pažnje, uz atmosferu, vedrinu i energiju nekih romantičnijih vremena. Sve navedeno, ovu muzičku manifestaciju čini jedinstvenom i u savremenom, užurbanom dobu. Ne propustite jubilarno izdanje festivala Beogradsko proleće 2026 – u petak, 24. aprila, od 20 časova (RTS2, Radio Beograd 1 i RTS Planeta)

00.15 Prva

Dani gneva

Priča prati misterioznog gospodina H., čuvara opakog pogleda koji radi za kompaniju koja prevozi novac u Los Anđelesu i koji je odgovoran za prevoz miliona dolara po gradu. Tokom pljačke napadnuta su vozila za koja su bili zaduženi i njegove kolege ostaju iznenađene preciznošću i veštinama koje će H. pokazati i pitaju se ko je on u stvari i odakle je došao. Uloge: Džejson Stetam, Džoš Hartnet.

00.10 RTS2

Stric

Božić je u Jugoslaviji. U posetu porodici dolazi njihov voljeni Stric, koji se vraća kući za praznike. Porodica je oduševljena Stričevim dolaskom, ali sve deluje pomalo čudno, ukočeno i uvežbano. Stric donosi svima poklone, presrećan je jer je nakon dugo vremena ponovno u svojoj zemlji, a posebno se raduje tradicionalnom božićnom ručku... Uloge: Predrag Manojlović, Ivana Roščić, Goran Bogdan, Roko Sikavica, Kaja Šišmanović.