Arena Premium 1
06.00 Fudbal Engleska liga: Čelsi – Mančester junajted
08.00 Fudbal Italijanski kup: Atalanta - Lacio
10.00 Fudbal Španska liga: Barselona - Selta
12.00 Fudbal Engleska liga: Mančester siti - Arsenal
14.00 Fudbal Nemački kup: Štutgart - Frajburg
16.00 Fudbal Mozzartbet Superliga : Pregled 32. kola
17.15 Fudbal Mozzartbet Superliga: Spartak - TSC
19.30 Košarka Evroliga: Monako - Barselona
21.30 Košarka NBA G2: Oklahoma - Finiks
23.30 Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 30
Arena Premium 2
06.00 Košarka Španska liga: Real Madrid - Tenerife
08.00 Košarka Grčka liga: Olimpijakos - Aris
09.45 Košarka ABA U 19: finale
11.45 Košarka NBA dejli
12.00 Košarka ABA liga: Partizan - Crvena zvezda
14.00 Košarka Turska liga: Galatasaraj - Efes
16.00 Košarka Turska liga: Tofas - Bešiktaš
18.00 Fudbal Italijanski kup: Pregled 6. kola
18.30 Fudbal Nemačka 2. liga: Kajzerslautern - E. Braunšvajg
21.00 Fudbal Španska liga: Betis - Real Madrid
23.00 Rukomet Bundesliga: Flenzburg - Melzungen
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 4
06.30 Snuker: Šefild, Runda 1
08.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
09.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 4
10.00 Snuker: Šefild, Runda 1
11.00 Snuker: Šefild, Runda 2
14.00 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina
15.15 Snuker: Šefild, Runda 2
18.30 Snuker: Šefild, Runda 2
19.30 Snuker: Šefild, Runda 2
23.00 Snuker: Šefild, Runda 2
