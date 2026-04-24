Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska liga: Čelsi – Mančester junajted

08.00  Fudbal Italijanski kup: Atalanta - Lacio

10.00  Fudbal Španska liga: Barselona - Selta

12.00  Fudbal Engleska liga: Mančester siti - Arsenal

14.00  Fudbal Nemački kup: Štutgart - Frajburg

16.00  Fudbal Mozzartbet Superliga : Pregled 32. kola

17.15  Fudbal Mozzartbet Superliga: Spartak - TSC

19.30  Košarka Evroliga: Monako - Barselona

21.30  Košarka NBA G2: Oklahoma - Finiks

23.30  Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 30

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga: Real Madrid - Tenerife

08.00  Košarka Grčka liga: Olimpijakos - Aris

09.45  Košarka ABA U 19: finale

11.45  Košarka NBA dejli

12.00  Košarka ABA liga: Partizan - Crvena zvezda

14.00  Košarka Turska liga: Galatasaraj - Efes

16.00  Košarka Turska liga: Tofas - Bešiktaš

18.00  Fudbal Italijanski kup: Pregled 6. kola

18.30  Fudbal Nemačka 2. liga: Kajzerslautern - E. Braunšvajg

21.00  Fudbal Španska liga: Betis - Real Madrid

23.00  Rukomet Bundesliga: Flenzburg - Melzungen

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 4

06.30  Snuker: Šefild, Runda 1

08.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

09.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 4

10.00  Snuker: Šefild, Runda 1

11.00  Snuker: Šefild, Runda 2

14.00  Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina

15.15  Snuker: Šefild, Runda 2

18.30  Snuker: Šefild, Runda 2

19.30  Snuker: Šefild, Runda 2

23.00  Snuker: Šefild, Runda 2