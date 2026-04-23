U objavi, Vučić je poručio sledeće:

"Hvala vam što ste tu uvek, za svoju državu i za svoju Srbiju. Srbija se opredelila za vojnu neutralnost, i tu vojnu neutralnost ljubomorno će da čuva i brani. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u vas, da bi svako dete bilo sigurno u našoj zemlji. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!

Prethodno, u Predsedništvu Srbije završene su konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranake Pokret snaga Srbije - BK. Iz ove stranke na konsultacijama su bili predsednik stranke Dragomir J. Karić i osnivač te stranke Bogoljub Karić sa saradnicima.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.