U Zagrebu je nestao 12-godišnji Petar Strbad, a njegov nestanak prijavljen je Policijskoj upravi zagrebačkoj nakon što se u sredu, 27. maja, udaljio sa adrese u Aleji Blaža Jurišića u Dubravi.

Petar je rođen 2014. godine, visok je oko 145 centimetara i mršavije je građe. Ima plavu kosu, plave oči i ovalno lice, dok su mu nos i uši srednje veličine. Nosi obuću broj 38.

U trenutku nestanka na sebi je imao belu majicu kratkih rukava, crne kratke pantalone i sive patike, a sa sobom je poneo crni školski ranac.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku dečaka, kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192. Informacije se mogu poslati i na mejl adresu nestali@nestali.hr.