Voditeljka Snežana Dakić bila je u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem, sa kojim ima ćerku Lauru, a od kog se pre oko deceniju razvela zbog, kako tvrdi, prevare.

O njenom privatnom životu malo je poznato, jer ga voditeljka retko komentariše u javnosti kako bi sačuvala privatnost i obezbedila mirno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.

Poznato je da su pre braka deset godina bili u vezi, nakon čega su se venčali 2005. godine.

Kumovi na venčanju bili su legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana, a već naredne godine dobili su ćerku Lauru.

Tokom 2014. u medijima su se pojavile informacije o razvodu, uz navode o brojnim nesuglasicama i njegovom neverstvu.

Paparaci su ga ranije više puta fotografisali u noćnom provodu sa dvadesetak godina mlađom Jovanom Miljković.

Kako bi izbegla medijsku pažnju, Dakićeva je sa ćerkom otišla u Crnu Goru i nije davala izjave na tu temu.

Imala zdravstvene probleme

Voditeljka je kasnije otkrila da je jedan od razloga kraha braka bilo njegovo neverstvo, i to u periodu kada se suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

-Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno i dodala da joj je posebno teško palo što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.

-Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - priznala je u emisiji "Ordinacija".

Nakon izvesnog vremena potvrđeno je da se par razvodi.

Detalji o alimentaciji

Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu u kojem su zajedno živeli.

Takođe, mediji su navodili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara, o čemu je nedavno pisao Story.

Po zakonu, njihova ćerka ima pravo na alimentaciju do punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.