Telo žene pronađeno je danas u stanu u Novogradskoj ulici u Zemunu, a prema prvim informacijama, sumnja se da je preminula pre dva dana.

Kako se saznaje, komšije su alarmirale nadležne nakon što se iz stana nije čula žena koja je tu živela sama, a navodno se osećao i neprijatan miris.

- Komšije su bile zabrinute jer je nisu viđale nekoliko dana. Pozvali su policiju, međutim morali su da intervenišu i vatrogasci koji su obili stan, a kada su ušli, zatekli su jeziv prizor - kaže izvor.

Na lice mesta ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt žene.

- Pretpostavlja se da je žena preminula pre oko dva dana, ali će tačno vreme i uzrok smrti biti utvrđeni nakon obdukcije. Za sada nema naznaka da je smrt nastupila nasilnim putem - dodaje izvor.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

