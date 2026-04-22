Dvadesetpetogodišnji Vehid Murić iz Rožaja monstruoznim zločinom u Podgorici za koji je osumnjičen zgrozio je ceo region. Ugašena su tri života, a novi detalji iz istrage ukazuju na moguće motive koji su prethodili krvavom obračunu.

Prema informacijama iz više izvora bliskih istrazi, Murić je nakon zločina pobegao u rodno Rožaje, gde se pojavio na vratima porodične kuće i majci navodno izgovorio reči koje su zaledile krv u žilama: "Majko, okrvavio sam ruke, ubio sam tri čoveka… Halali mi".

Ubrzo nakon toga, porodica je obavestila policiju, a Murić je iste večeri lociran i uhapšen u centru Rožaja, nakon opsežne potrage u kojoj su učestvovale sve raspoložive policijske snage.

U iznajmljenom stanu u Zmaj Jovinoj ulici u Podgorici pronađena su tela trojice muškaraca - braće Denisa (28) i Nezrina Hota (35) iz Rožaja, te Kenana M. iz Novog Pazara.

Sva trojica su, prema dostupnim podacima, radila kao građevinski radnici, moleri, i zajedno živela u istom stanu.

Preliminarni nalazi ukazuju da je zločin izvršen hladnim oružjem, a tela su pronađena sa vidljivim tragovima nasilne smrti.

Iako zvanični motiv još nije potvrđen, sve više indicija upućuje na to da je krvavom epilogu prethodila žestoka svađa među radnicima, najverovatnije zbog novca. Jedan od izvora navodi da je između Murića i Braće Hot postojao nerešen dug, koji je doveo do sukoba u večernjim satima. Svađa je, kako se sumnja, eskalirala u fizički obračun, nakon čega je osumnjičeni posegnuo za nožem. Policija je u zvaničnom saopštenju potvrdila da su zločinu prethodile lične razmirice, ali nije ulazila u detalje.

Nezvanično, nakon dolaska u Rožaje, Murić je navodno bio u rastrojenom stanju, a posle posete majci se udaljio, ali je ubrzo lociran i uhapšen u koordinisanoj akciji policije

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici saopšteno je da su prikupljeni ključni dokazi i da se intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog zločina. Za sada nema indicija da je slučaj povezan sa organizovanim kriminalom, već se sve više fokus stavlja na međuljudske odnose, finansijske nesuglasice i moguće nagomilane tenzije među radnicima.

Alo/Sandžak Danas

