Telo starije žene pronađeno je juče u porodičnoj kući u selu Geglja, u opštini Lebane, a nadležni proveravaju okolnosti pod kojima je izgubila život.

Policija je, prema nezvaničnim informacijama, obavila uviđaj i, u okviru istrage, privela njenog supruga, ali još nisu saopštene bilo kakve zvanične informacije o ovom događaju.

Prema izvorima bliskih istrazi, ne treba isključiti mogućnost da je nesrećna žena ubijena, ali će se nadležni organi oglasiti zvaničnim saopštenjem tek nakon okončanja svih neophodnih radnji i postupaka koji su u toku.

(Novosti)

