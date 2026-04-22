Vapitačica Katarina J. (25) iz Bariča poginula je prošle godine u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod Umke, kada je iz nepoznatog razloga prešla u suprotnu traku i direktno se sudarila sa drugim automobilom! Bila je omiljena vaspitačica, zbog čega su kolege, deca i roditelji i dan danas u šoku!

Kako smo pisali, stravična nesreća dogodila se avgusta 2025. oko 20 sati kada su se sudarila dva automobila na Umki. Jedna osoba je nastradala, a ubrzo je utvrđeno da je reč o devojci staroj svega 25 godina.

- Nastradala je vaspitačica Katarina J. koja se nalazila u automobilu „lančija“. Ona je iz zasada nepoznatog razloga prešla u suprotnu traku i sudarila se s automobilom „golf“ kojim je upravljao N. R. (23) i koji je srećom samo zadobio lakše povrede. Katarina je zadobila teške povrede zbog čega je hitno prevezena u Urgentni centar u Beogradu, ali je nažalost preminula nekoliko sati po prijemu - navodi izvor blizak istrazi

Zasada nije zvanično potvrđen razlog zbog kojeg je prešla u suprotnu traku, ali sumnja se da je svemu kumovao mobilni telefon.

- Sumnja se da je nesrećna devojka držala u ruci mobilni telefon, a da je zatim izgubila kontrolu i prešla u suprotnu traku. Užas, u sekundi ode mlad život - rekao je tada izvor za Alo!.

Cela Srbija tuguje i danas za Katarinom, a naročito kolektiv u kojem je radila i deca o kojima je brinula.

- Deca su je obožavala. Kada su saznala da je nema i da neće da bude sa njima, plakala su i tražila je - rekao je jedan od poznanika, a druga poznanica dodaje:

- Katarina je bila izuzetna devojka. Ovo je tragedija za sve koji su je poznavali, a najveća za njenu sestru. Kolektiv ju je obožavao.

- Draga Katarina, hvala ti na svakoj toploj dobrodošlici ujutru, na svakom osmehu i zagrljaju koji si pružila našoj deci. Hvala ti na svakoj fotografiji i video-snimku naših najmlađih, na svakoj naučenoj pesmici i prenesenoj anegdoti. Svima ćeš nam ostati u najlepšem sećanju i nećeš pasti u zaborav. Putuj sa anđelima - rekla je naša sagovornica ranije.

Od Katarine se oprostila tada i njena rođena sestra objavom na društvenim mrežama koje kidaju dušu.

- Ne postoje reči kojima bih opisala bol i tugu koju osećam, nadala sam se da je ovo sve samo ružan san. Pišem pa brišem jer ne prihvatam. Bila si moj početak i kraj, bila si moja sestra, bliznakinja, dovoljno da se pogledamo, sve je bilo jasno. Sve smo isto i zajedno radile. Bila si moj odraz u ogledalu, bila si najlepša sestra na svetu, bila si najveća ljubav i snaga, bila si moj vetar u leđa, duga posle kiše, bila si hodajuća energija i pozitiva - napisala je sestra nastradale. Utvrđuju se okolnosti tragedije.

