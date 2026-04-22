Iako ga gotovo svi pamtimo po ukusu i obliku, malo ko zna da ovaj popularni keks krije zanimljivu simboliku u svom dizajnu
Naziv Petit-Beurre na francuskom znači „mali maslac“, a ovaj keks potiče iz Francuske i danas je rasprostranjen širom Evrope, posebno u Srbiji. Osim što je ukusan i svestran, njegov oblik ima dublje značenje koje datira još iz 19. veka.
Šta simbolizuje oblik Petit-Beurre keksa
Ako pažljivo pogledate Petit-Beurre keks, primetićete da njegov dizajn nije slučajan. Svaki detalj predstavlja određeni vremenski ciklus:
- 24 keksa u pakovanju simbolizuju 24 sata u danu
- 52 nazubljena ivica predstavljaju 52 nedelje u godini
- 24 rupice na površini označavaju sate u toku dana
- četiri „ugla“ simbolizuju četiri godišnja doba
Ovaj jedinstveni koncept osmislio je Luj Lefevr u gradu Nantes, inspirisan jednostavnim predmetima iz svakodnevnog života.
Zašto je Petit-Beurre i danas popularan
Zahvaljujući svom blagom ukusu i neutralnoj teksturi, Petit-Beurre keks se lako uklapa u razne recepte. Može se jesti samostalno uz mleko ili koristiti kao osnova za kolače, posebno one koji se ne peku.
Njegova dugovečnost i popularnost rezultat su jednostavnosti, ali i zanimljive priče koja stoji iza njegovog dizajna.
Iako na prvi pogled deluje kao običan keks, Petit-Beurre krije simboliku koja ga čini posebnim. Sledeći put kada ga budete jeli, možda ćete ga posmatrati drugačijim očima – kao spoj tradicije, dizajna i svakodnevnog života.
