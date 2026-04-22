Iako ga gotovo svi pamtimo po ukusu i obliku, malo ko zna da ovaj popularni keks krije zanimljivu simboliku u svom dizajnu

Naziv Petit-Beurre na francuskom znači „mali maslac“, a ovaj keks potiče iz Francuske i danas je rasprostranjen širom Evrope, posebno u Srbiji. Osim što je ukusan i svestran, njegov oblik ima dublje značenje koje datira još iz 19. veka.

Šta simbolizuje oblik Petit-Beurre keksa

Ako pažljivo pogledate Petit-Beurre keks, primetićete da njegov dizajn nije slučajan. Svaki detalj predstavlja određeni vremenski ciklus:

24 keksa u pakovanju simbolizuju 24 sata u danu

52 nazubljena ivica predstavljaju 52 nedelje u godini

24 rupice na površini označavaju sate u toku dana

četiri „ugla“ simbolizuju četiri godišnja doba

Ovaj jedinstveni koncept osmislio je Luj Lefevr u gradu Nantes, inspirisan jednostavnim predmetima iz svakodnevnog života.

Zašto je Petit-Beurre i danas popularan

Zahvaljujući svom blagom ukusu i neutralnoj teksturi, Petit-Beurre keks se lako uklapa u razne recepte. Može se jesti samostalno uz mleko ili koristiti kao osnova za kolače, posebno one koji se ne peku.

Njegova dugovečnost i popularnost rezultat su jednostavnosti, ali i zanimljive priče koja stoji iza njegovog dizajna.

Iako na prvi pogled deluje kao običan keks, Petit-Beurre krije simboliku koja ga čini posebnim. Sledeći put kada ga budete jeli, možda ćete ga posmatrati drugačijim očima – kao spoj tradicije, dizajna i svakodnevnog života.