Iz Moskve stiže jasna poruka – susret Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog nije isključen, ali neće se desiti tek tako, “reda radi”.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov otvoreno je rekao da sastanak ima smisla samo ako postoji konkretan razlog – odnosno ako je već sve dogovoreno i treba samo da se stavi tačka na sporazum.

– Najvažnije je zašto se sastanak održava. Putin je više puta rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kom trenutku, ali takav susret mora da ima rezultat. Može da se desi samo ako se završava dogovor – rekao je Peskov.

Nema sastanka “za slikanje”

Iz Kremlja jasno poručuju da ovo ne može biti početak pregovora, već njihov kraj. Drugim rečima – lideri se neće sastajati da bi tek počeli razgovore, već tek kada je sve već praktično rešeno.

Peskov kaže da tome mora da prethodi ozbiljan rad iza zatvorenih vrata, gde bi se usaglasili ključni detalji.

“Ne vidimo da su spremni”

Ipak, glavni problem je, kako tvrdi Moskva, što takve spremnosti sa ukrajinske strane – nema.

– Najvažnije je da postoji politička volja u Kijevu. A mi tu volju, za sada, ne vidimo – poručio je Peskov.

Poruka iz Kremlja je prilično direktna: sastanak Putina i Zelenskog nije odbijen, ali neće se desiti dok ne postoji jasan i konkretan dogovor. Bez toga – nema ni susreta.