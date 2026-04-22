U to mesto ga je pogodio projektil, koji je prethodno prošao kroz automobil. Projektil je tada deformisan i takav je pogodio Milovanovića. Prilikom operacije u Urgentnom centru hirurzi su ga izvadili iz kanala te rane.



Ovo je na današnjem suđenju Nebojši Rakiću optuženom da je 4. marta 2008. godine ispred svoje kuće u Vrčinu iz kalašnjikova ubio Dragana Milovanovića, a ranio Aleksandra Vlahovića, koji su došli da mu naplate dugovanje, koje je imao prema njima, kazao veštak sudske medicine Đorđe Alempijević.

On je rekao da je pucano sa visine, jer su rane odgozgo naniže i da je Milovanović, ako je sedeo na mestu suvozača bio pognut unapred ili zaokrenut ulevo ka vozaču. Nije bio naslonjen na sedište, jer u tom slučaju metak ne bi mogao da ga pogodi u taj pojasni deo.

- Ta rana je prilično velika, tri sa dva i po centimetra i moguće je da je projektil otkinuo i povukao sa sobom delić vrata što je prilikom udara napravilo veću ranu, ali se nije zadržalo u telu, jer nije imalo toliku snagu da prodre dalje u tkivo. Projektil je došao sa desne strane otpozadi vozila i na toj strani džipa su i utvrđena oštećenja - kazao je veštak.

Na pitanje Rakićevog branioca Mome Bulatovića na osnovu koje medicinske dokumentacije je u zaključku nalaza utvrdio da je Aleksandar Vlahović tada ranjen, pošto nje nema u spisima predmeta, Alempijević je odgovorio da nije imao naredbu da veštači Vlahovićeve povrede i nije ni tražio medicinsku dokumentaciju za njega, već je tu informaciju preuzeo iz optužnice i samo je tako naveo.

Na kraju je Alempijević kazao da je Milovanović u relativno kratkom vremenu primljen u Urgentni centar, jer je od njegovog ranjavanja u Vrčinu, pa do smtri u bolnici, gde je i operisan, prošlo sat i 25 minuta i da je imao takve povrede krvnih sudova u stomaku da nema mera prve pomoću, kojima bi se moglo umanjiti masovno krvarenje iz njih.

Drugi veštak balističar Milan Kunjadić kazao je da je pucano sa terase drugog sprata kuće i da automobil ima 26 oštećenja sa desne strane. Kako je rekao, ne može se utvrditi kroz koju rupu je prošao projektil, koji je pogodio Milovanovića, jer nisu provlačene sonde kroz te rupe na autu. On je kazao i da je puška pomerana tokom pucanja, ali da se ne može utvrditi da li je pucano sa jednog mesta ili se pucač pomerao u stranu. Osim vozila pogođena je i ograda i okolno drveće.

Kako odbrana tvrdi da Rakić nije pucao iz kalašnjikova, koji je policija našla, već iz nekog drugog i da je prvo pucano u njega, branilac Bulatović je pitao veštaka da li je veštačio automatsku pušku i 59 čaura nađenih na licu mesta. Kunjadić je rekao da nije i da je to 2008. godine uradio MUP, a on je koristio taj njihov izveštaj o pregledu i ispravnosti oružja. Na to je branilac kazao da je veštaku MUP-a dostavljeno 59 čaura sa lica mesta i da je on naveo da je 54 ispaljeno iz automatske puške, koja je veštačena, a za preostalih pet se nije izjasnio.

Bulatović je pitao šta je sa tih pet čaura, jesu li one iz drugog oružja ili su podmetnute, ali veštak nije odgovorio, jer se time nije bavio u veštačenju, ali je u njemu naveo da je valjda ispaljeno 59 čaura iz automatske puške. Nalog mu je bio da utvrdi odakle je pucano s obzirom na Milovanovićeve povrede.

(Novosti)

BONUS VIDEO