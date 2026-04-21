U selu Dragovac, na ulazu u varoš Bojnika, sinoć se dogodila do sada nezabeležena tragedija. Muškarac S.R., star oko 50 godina, prema rečima meštana, izgubio je život kada se udavio u plastičnom buretu sa kominama od 200 litara.

„Reč je o zadesnoj smrti“, izjavila je tada PR Policijske uprave Marija Sokolović. Prema tvrdnjama meštana, nesreća se dogodila oko 19 časova, u trenutku kada u tom delu Srbije nisu vladale velike vrućine. S.R. je bio sam pored bureta i pretpostavlja se da se suviše nagnuo, otkliznuo i pao unutra, odakle nije mogao da izađe. Pre toga je majci rekao da ide da „promeša komine“.

Komine od jabuke, koje su bile u procesu vrenja, pripremaju se za pečenje rakije, a upravo u tom poslu S.R. je stradao. Prema saznanjima, on nije rođen u Dragovcu, već se sa majkom i sestrom doselio iz Klajića kod Lebana. Sestra je živela u Bojniku, a on sa majkom u Dragovcu. Nije bio oženjen.

Tragedija se dogodila 07.07.2022.

